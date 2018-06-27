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Самую большую в мире порцию мидий приготовят в Анапе

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На V Международном фестивале черноморской мидии, который пройдет в Анапе, должен быть установлен мировой рекорд. Там приготовят самую большую в мире порцию моллюсков. Событие запланировано на 30 июня.

Как уточняет ИА «Кубанские новости», рекордная порция будет состоять из более 7,5 тыс. отборных мидий. Ее вес составит около 150 кг. Начнет готовить глава Анапы Юрий Поляков — он должен отправить в раскаленный котел первое блюдо мидий.

Для фиксации достижения в город приглашен гендиректор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов. После того как параметры порции будут зарегистрированы, мидии раздадут всем пришедшим на праздник.

Агентство напоминает, что предыдущая рекордная порция мидий была также приготовлена в Анапе в 2014 году. Тогда ее вес превысил 127 кг.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что 1 июля на Дальнем Востоке начнется фестиваль гребешков. Он пройдет сразу в нескольких городах — Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском.

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