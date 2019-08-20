Представители КБР примут участие в арт-кварталах фестиваля «Таврида-Арт»

Во всех арт-кварталах фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму примут участие представители Кабардино-Балкарии. Делегация состоит из 30 человек, передает 20 августа ТАСС со ссылкой на координатора фестиваля по КБР Ирину Хагажееву.

«30 человек выехали сегодня на фестиваль. На фестивале восемь арт-кварталов, и представители нашей республики участвуют во всех», — рассказала она.

Перед отъездом участники из Кабардино-Балкарии записали видео со своими выступлениями. Это сделано для того, чтобы показать функционал каждого из членов делегации. Среди них есть танцоры, актеры, певцы и музыканты, добавила Хагажеева.

Ранее в этот же день стало известно, что экипажи боевых самолетов и вертолетов задействуют в воздушном шоу в рамках фестиваля «Таврида-АРТ». Оно состоится 24 августа. На шоу военные летчики покажут свои навыки в управлении и возможности пилотажа истребителей Су-30СМ, поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, транспортного самолета Ан-26 и самолета-амфибии Бе-12.

«Таврида-Арт» проходит с 20 по 26 августа, для зрителей он будет открыт 23–25 августа — это основные дни культурной программы. Важный элемент фестиваля — возможность для участников проявить себя и выступить перед лидерами арт-индустрии на кастингах. В частности, отбирать участников будут международный конкурс «Новая волна», телепроект «Голос» и премьер-лига КВН. Всего состоятся 62 кастинга.

Фестиваль «Таврида-Арт» начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. На творческие проекты, которые они создавали и защищали, было выделено свыше 70 млн рублей. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.