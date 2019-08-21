Арт, внимание, марш: «Таврида» объединит искусства и поколения

Рэп и балет, стендап-шоу и инсценированные жития святых, арт-шествия и иммерсивные эксперименты — ежегодный молодежный форум «Таврида» в Крыму традиционно объединяет самые разные формы творчества. Но на этот раз смотр пройдет с невиданным размахом и будет доступен широкой публике: за три дня основной программы «Таврида-Арт» — 23–25 августа — зрителей ждет 834 мероприятия, а число участников превысит 4,5 тыс. Молодые деятели культуры и искусства приедут из всех регионов России.

Петр и Феврония под алыми парусами

В течение года на «Тавриде» проходили смены по 15 направлениям: театр, современное искусство, литература, стендап-комедия, рэп и т.д. Теперь же результаты работы во всех сферах будут представлены на общем фестивале.

— Молодые актеры МХАТ имени Горького ездили со мной на «Тавриду», и вместе с участниками театральной смены мы работали над несколькими эскизами спектаклей. И вот уже по возращении мы своими силами с молодой частью труппы подготовили две работы: «Взломанный» по пьесе екатеринбургского драматурга Алексея Синяева и «Житие святых Петра и Февронии». Мне интересно увидеть реакцию молодежи на рассказ о русских святых, — поделился с «Известиями» худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

Наряду с классическими жанрами в бухте Капсель найдет пристанище и множество более демократичных зрелищ: зрителей ждут авиашоу, вечер фейерверков, фестивали еды и мороженого. Кроме того, в первый же день публичной программы у берега бросит якорь корабль с алыми парусами — красивая петербургская традиция получит южное продолжение. Действительно, у «Тавриды» и праздника выпускников — общий знаменатель: для ребят со всей страны это шаг во взрослую жизнь, момент, когда выпадает шанс определить свое будущее.

Питчинги и кастинги

Среди возможностей «Тавриды» для молодых творцов — питчинг Национальной Медиа Группы, кастинги в телепроект «Голос» и сериал на Первом канале, кастинги «СТС Медиа» и премьер-лиги КВН. Участники могут получить не только поддержку ведущих медийных и культурных институций страны, но и выиграть гранты на реализацию собственных проектов.

В этом году распределяется беспрецедентная сумма: 80 млн рублей.

Таврида_2 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Успешных примеров прошлых лет — множество. Так, директор Театра им. Евг. Вахтангова Кирилл Крок рассказал «Известиям», что именно на творческой смене «Тавриды» актер Сергей Батаев представил проект своего фильма «Старый вояка» и выиграл грант. В этой картине сыграл свою последнюю роль Владимир Этуш.

— Таврида дает ребятам положительный стимул — надежду и веру в то, что их творчество стране нужно, кого-то интересует. Это самое главное. Они понимают: если ты будешь что-то делать, а не стонать, что всё плохо, то всё получится, — подчеркнул Кирилл Крок.

Кварталы искусства

Ядром фестиваля станут восемь арт-кварталов — творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусства. В них участники будут жить и творить, посещать мастер-классы и встречи с признанными мэтрами, создавать проекты и получать поддержку.

Список участников из сферы культуры весьма представителен. В их числе — народные артисты Юрий Башмет, Никита Михалков, Илзе Лиепа, известный пианист Борис Березовский, телеведущий Александр Масляков… Все они поделятся опытом с молодыми участниками и отберут лучших для своих проектов.

Таврида_3 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— На этот форум я еду впервые, хотя в Крыму бывала с концертами не раз. Мне предложили стать лицом «Тавриды народной», — рассказала «Известиям» певица Марина Девятова. — На этой площадке соберется молодежь, интересующаяся народной музыкой, танцами, ремеслами. А в гости к ним приедут выдающиеся музыканты и артисты, популярные исполнители и коллективы. Мне давно хотелось передать юным музыкантам, делающим свои робкие шаги в народной музыке, профессиональные секреты. Многие коллеги, побывавшие на «Тавриде», говорили мне, что заразились той энергией, которой наполнено пространство.

Шоу будет продолжаться

На концерте-закрытии фестиваля выступят «Ленинград», «Моя Мишель», Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и другие звезды российской эстрады, которым предстоит разделить сцену с молодыми участниками, а финальным аккордом станет грандиозный фейерверк.

Несмотря на то что сам форум будет идти всего неделю, эхо «Тавриды» останется в Крыму надолго. И не только в качестве ярких воспоминаний и творческих достижений талантов, сумевших реализовать свои планы. В рамках фестиваля будет открыт арт-парк, который призван стать местом притяжения для местных жителей и туристов, и в перспективе — одной из главных ландшафтно-архитектурных достопримечательностей Крыма.