В Крыму прошел ежегодный международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В 16-й раз на черноморское побережье прилетели звезды мировой сцены и легенды отечественного джаза. За три дня на сцене, установленной на пляже, выступили более сотни музыкантов из России, Великобритании, США, Нидерландов, Австрии, Италии, Индии, Китая и других стран. Мастерство бас-гитариста продемонстрировал участник группы ChetMen, аудитор Счетной палаты и экс-глава Минстроя Михаил Мень, который признался «Известиям», что музыкой увлекаются многие его коллеги, например, председатель СП РФ Алексей Кудрин играет на барабанах.

Состав участников джазового фестиваля поражает разнообразием — как географическим, так и стилевым. В Коктебеле встретились американская джазовая звезда Дебора Браун, уже не в первый раз выступающая в Крыму, и коллектив из Индии Rajeev Raja Combine; китайцы Sedar Band и наш трубач Герман Лукьянов со своим ансамблем «Каданс», в этом году отмечающим 40-летие. Ну а для тех музыкантов, кто всё же не смог прилететь в Россию, но захотел выступить на фестивале, организаторы устроили телемост.

— Koktebel Jazz Party — событие международного масштаба, — отметил глава республики Крым Сергей Аксенов. — А для Коктебеля это дополнительный способ привлечения туристов. В прошлом году наш фестиваль посетил Владимир Владимирович Путин и поставил передо мной задачу подготовить концепцию развития Коктебеля. Эти места связаны с именами великих людей. Koktebel Jazz Party должен стать частью концепции.

Впрочем, фестиваль уже задействует памятные места Коктебеля. Под выступления отечественных исполнителей была отведена территория дома-музея великого поэта Максимилиана Волошина. Среди артистов, вышедших на Волошинскую сцену, — пианист Михаил Окунь, известный также как выдающийся педагог, воспитавший не одно поколение джазовых музыкантов. В числе его учеников и сын Яков Окунь, приехавший с коллективом International Jazz Ensemble.

В этом году Koktebel Jazz Party не объявлял программу до самого начала. Зрители приобретали билеты, доверяя выбору организаторов: смотр заслужил репутацию у меломанов, и отсутствие какой бы то ни было информации только подогревало интерес. Правда, причины сохранения интриги были, в первую очередь, практическими.

— На прошлых фестивалях мы заранее анонсировали имена участников, но в последний момент многие из этого списка отказывались приезжать в Коктебель, боясь санкций, — поделился с «Известиями» арт-директор фестиваля Михаил Иконников.

Тем не менее, политика не помешала выступить в Крыму целому ряду американских звезд. Помимо Деборы Браун это коллектив Vanessa Rubin & Don Braden, Rebirth Jazz Band из Нового Орлеана, а также интернациональная группа Incognito Жан-Поля Моника, объединяющая музыкантов из США, Великобритании, Нидерландов, Китая и Италии.

Не обошлось и без сюрпризов, связанных с российскими гостями. Так, на фестивале дебютировал ансамбль ChetMen. Название образовано от фамилий участников — соло-гитариста Дмитрия Четвергова и бас-гитариста Михаила Меня, более известного в качестве государственного деятеля.

— Среди моих коллег многие увлекаются музыкой, — поделился с «Известиями» аудитор Счетной палаты РФ. — Например, мой начальник Алексей Кудрин играет на барабанах.

Реакция зрителей свидетельствовала о том, что исполнительским мастерством экс-глава Минстроя овладел вполне профессионально. После сета ChetMen, как, впрочем, и других артистов, публика не скупилась на аплодисменты. А организаторы после каждого выступления замеряли с помощью шумомера громкость оваций и в конце фестиваля наградили лидеров.