Прямой эфир

Иностранцы смогут поучаствовать в грантах на фестивале «Таврида-Арт»

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранные участники смогут войти в состав проектных команд, которые будут работать над грантами фестиваля «Таврида-Арт», который проходит в Крыму. Об этом в среду, 21 августа, сообщил руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин, пишет ТАСС.

Арт, внимание, марш: «Таврида» объединит искусства и поколения
Творческая площадка впервые будет доступна широкой публике

«Присутствуют ребята, представляющие в основном постсоветское пространство: Украина, Белоруссия, азиатские республики. При этом гранты «Тавриды» — для граждан нашей страны. Но есть такое явление, как проектные команды, и грант может получить представитель нашей страны, гражданин РФ, а иностранцы могут сделать с ним совместное мероприятие», — сказал он.

На фестивале гранты распределяются по всем восьми направлениям. Это художественная площадка, народное творчество, музыкальная, кино- и театральная, танцевальная, юмористическая площадка и волонтерство в сфере культуры.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит на площадке вблизи города Судак с 20 по 26 августа. Его основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которых в этом году наберется около 35 тыс. человек. Их ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

«Таврида-Арт» соберет на одной площадке более 4 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России.

Фестиваль «Таврида-Арт» начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму прошла репетиция авиашоу в рамках фестиваля «Таврида-Арт»
Представители КБР примут участие в арт-кварталах фестиваля «Таврида-Арт»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019