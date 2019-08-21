Иностранцы смогут поучаствовать в грантах на фестивале «Таврида-Арт»

Иностранные участники смогут войти в состав проектных команд, которые будут работать над грантами фестиваля «Таврида-Арт», который проходит в Крыму. Об этом в среду, 21 августа, сообщил руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин, пишет ТАСС.

«Присутствуют ребята, представляющие в основном постсоветское пространство: Украина, Белоруссия, азиатские республики. При этом гранты «Тавриды» — для граждан нашей страны. Но есть такое явление, как проектные команды, и грант может получить представитель нашей страны, гражданин РФ, а иностранцы могут сделать с ним совместное мероприятие», — сказал он.

На фестивале гранты распределяются по всем восьми направлениям. Это художественная площадка, народное творчество, музыкальная, кино- и театральная, танцевальная, юмористическая площадка и волонтерство в сфере культуры.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит на площадке вблизи города Судак с 20 по 26 августа. Его основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которых в этом году наберется около 35 тыс. человек. Их ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

«Таврида-Арт» соберет на одной площадке более 4 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России.

Фестиваль «Таврида-Арт» начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.