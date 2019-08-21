Прямой эфир

Бояков рассказал о подготовке МХАТа к форуму «Таврида»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рэп и балет, стендап-шоу и инсценированные жития святых, арт-шествия и иммерсивные эксперименты — ежегодный молодежный форум «Таврида» в Крыму традиционно объединяет самые разные формы творчества.

Герои будущей России
Президент обозначил нравственные ориентиры для молодых граждан страны

Но на этот раз смотр пройдет будет доступен широкой публике. За три дня основной программы «Таврида-Арт» — 23–25 августа — зрителей ждет 834 мероприятия, а число участников превысит 4,5 тыс.

В течение года на «Тавриде» проходили смены по 15 направлениям: театр, современное искусство, литература, стендап-комедия, рэп и т.д. Теперь же результаты работы во всех сферах будут представлены на общем фестивале.

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал «Известиям», что молодые актеры театра ездили на «Тавриду», где вместе с участниками театральной смены работали над несколькими эскизами спектаклей.

«И вот уже по возращении мы своими силами с молодой частью труппы подготовили две работы: «Взломанный» по пьесе екатеринбургского драматурга Алексея Синяева и «Житие святых Петра и Февронии», — поделился Бояков.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил «Известиям», что именно на творческой смене «Тавриды» актер Сергей Батаев представил проект своего фильма «Старый вояка» и выиграл грант.

«Таврида дает ребятам положительный стимул — надежду и веру в то, что их творчество стране нужно, кого-то интересует. Это самое главное. Они понимают: если ты будешь что-то делать, а не стонать, что всё плохо, то всё получится», — сказал он.

Подробнее — в материале «Известий»:

Арт, внимание, марш: «Таврида» объединит искусства и поколения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевые самолеты и вертолеты покажут воздушное шоу на фестивале «Таврида-АРТ»
Представители КБР примут участие в арт-кварталах фестиваля «Таврида-Арт»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019