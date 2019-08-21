Бояков рассказал о подготовке МХАТа к форуму «Таврида»

Рэп и балет, стендап-шоу и инсценированные жития святых, арт-шествия и иммерсивные эксперименты — ежегодный молодежный форум «Таврида» в Крыму традиционно объединяет самые разные формы творчества.

Но на этот раз смотр пройдет будет доступен широкой публике. За три дня основной программы «Таврида-Арт» — 23–25 августа — зрителей ждет 834 мероприятия, а число участников превысит 4,5 тыс.

В течение года на «Тавриде» проходили смены по 15 направлениям: театр, современное искусство, литература, стендап-комедия, рэп и т.д. Теперь же результаты работы во всех сферах будут представлены на общем фестивале.

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал «Известиям», что молодые актеры театра ездили на «Тавриду», где вместе с участниками театральной смены работали над несколькими эскизами спектаклей.

«И вот уже по возращении мы своими силами с молодой частью труппы подготовили две работы: «Взломанный» по пьесе екатеринбургского драматурга Алексея Синяева и «Житие святых Петра и Февронии», — поделился Бояков.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил «Известиям», что именно на творческой смене «Тавриды» актер Сергей Батаев представил проект своего фильма «Старый вояка» и выиграл грант.

«Таврида дает ребятам положительный стимул — надежду и веру в то, что их творчество стране нужно, кого-то интересует. Это самое главное. Они понимают: если ты будешь что-то делать, а не стонать, что всё плохо, то всё получится», — сказал он.

Подробнее — в материале «Известий»:

Арт, внимание, марш: «Таврида» объединит искусства и поколения