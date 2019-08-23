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Кириенко рассказал о цели фестиваля «Таврида-Арт»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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Главной идеей фестиваля «Таврида-Арт», проходящего в Крыму, стало раскрытие талантов у творческой молодежи. Россия для каждого должна быть страной возможностей, заявил в пятницу, 23 августа, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

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По его словам, несмотря на рекордное количество гостей мероприятия, организаторы не ставили перед собой такой задачи. «Все-таки у оргкомитета идея заключается в том, что «Таврида» не конкурирует ни с какими другими фестивалями», — рассказал ставший гостем мероприятия Кириенко.

Фестиваль вырос из форума, который уже пятый год дает возможность социальных лифтов и реализации для творческой молодежи, пояснил он. «Россия для каждого талантливого человека должна быть страной возможностей», — напомнил он слова из послания президента России Владимира Путина. — Фестиваль как-раз про это».

«Таврида-Арт» должна объединять людей, а не заставлять их конкурировать друг с другом, поделился мнением Кириенко. Он присоединился к зрителям «Нашествия» в рамках фестиваля и признался, что с нетерпением ждет выступления Гарика Сукачева.

Ранее в пятницу на площадке фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму установили инсталляцию в виде человека, сидящего на берегу моря. Арт-объект создавался художником и сценографом Сергеем Паукер-Бравиным.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

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