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Кириенко призвал сохранить «Таврида-Арт» кросс-культурным фестивалем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крыму должен сохранить принцип кросс-культурности и поддерживать все виды искусства. Об этом заявил замглавы администрации президента России, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко в пятницу, 23 августа.

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«Мне бы не хотелось, чтобы снова стала «моно-Таврида», — подчеркнул он, добавив, что акцент на каком-нибудь одном виде искусства обеднил бы фестиваль.

По словам Кириенко, в будущем мероприятие сделают открытым для посещения и проведения видеосъемки для кино или телевидения.

Кроме того, Минкультуры и власти полуострова обсуждают возможность введения льготы и возврата части средств компаниям за проведение съемок, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот день Кириенко предрек месту проведения фестиваля — бухте Капсель в Судаке — судьбу туристической Мекки.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировались более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

Фестиваль начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось все больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.

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