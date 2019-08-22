Участникам «Тавриды-Арт» раскрыли секреты продвижения себя

На фестивале «Таврида-Арт» в крымском Судаке прошла дискуссия «Критика искусства, искусство критики», в ходе которой журналисты и критики рассказали молодым художникам, как продвигать себя и привлечь внимание медиа.

Модератором мероприятия выступил продюсер Илья Вольвич и корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации агентства ТАСС Наталия Крючкова.

Участниками стали арт-критик, радиоведущий, арт-обозреватель «Коммерсант FM» Дмитрий Буткевич, программный директор радио «Культура», автор и ведущая ежедневной программы «Культурный повод», ежемесячной программы «Русский инди. Индикатор» Ксения Ламшина и журналист-искусствовед, писатель, арт-блогер Софья Багдасарова.

По словам Буткевича, главное в продвижении себя — отсутствие страха презентации, умение себя продавать «в хорошем смысле слова». Об этом в четверг, 22 августа, сообщает ТАСС. Работы должны представляться без пережима, важен визуальный ряд, так как «картинка либо цепляет, либо не цепляет», пояснил он.

«Если мне визуально понравились те два-три файла, которые вложены в письмо, то я читаю дальше. Как говорил Дейл Карнеги, у вас есть три секунды, чтобы понравиться или не понравиться. Вот это то же самое», — поделилась мнением Багдасарова.

Ламшина отметил важность истории, которая стоит за проектом, и язык, которым написан пресс-релиз. По ее словам, не надо указывать в нем всю имеющуюся информацию. «Это может сослужить вам плохую службу — получатель может просто не понять, что и где открывается, в чем основная суть проекта», — пояснила она.

Первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» стартовал под Судаком в бухте Капсель на юго-востоке крымского полуострова 21 августа. Накануне на него зарегистрировались более 45 тыс. человек.

В течение года на «Тавриде» проходили смены по 15 направлениям: театр, современное искусство, литература, стендап-комедия, рэп и т.д. Теперь же результаты работы во всех сферах будут представлены на общем фестивале.