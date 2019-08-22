На фестивале «Таврида-АРТ» устроили флешмоб в честь Дня флага России

Участники фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» устроили флешмоб в честь Дня российского флага, который отмечается 22 августа. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», 4,5 тыс. человек под звуки гимна страны развернули триколор размером 12х18 м.

В этот день на фестивале также планируются приуроченные к празднику тематические баттлы, викторины, конкурсы видеороликов и благотворительные мероприятия. Например, арт-квартал «Таврида Кино&Театр» устроит конкурс видеороликов и короткометражек на тему «Три цвета: белый, синий, красный». Работа «Тавриды Народной» откроется песней «Флаг моего государства» в исполнении Дениса Майданова, а участники арт-квартала «Музыка» споют композицию «Знамя» Dj ЧуДо и Алекса Индиго.

Кроме того, в Коктебеле состоится благотворительная акция, организованная арт-кварталом «Таврида Добро», а «Таврида КВН» устроит викторину в рамках межквартального чемпионата «Квиз, плиз», пишет «Газета.ру».

«Таврида-АРТ» проходит с 20 по 26 августа, для зрителей он будет открыт 23–25 августа. На эти дни приходятся основные культурные мероприятия. Важный элемент фестиваля — возможность для участников проявить себя и выступить перед лидерами арт-индустрии на кастингах. В частности, отбирать участников будут международный конкурс «Новая волна», телепроект «Голос» и премьер-лига КВН. Всего состоятся 62 кастинга.

По данным на 21 августа, на фестиваль зарегистрировались более 45 тыс. человек. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко уточнил, что из-за ажиотажа организаторам даже пришлось остановить регистрацию. Он также поздравил участников фестиваля с началом важного в их жизни и жизни всей страны события.

Фестиваль начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось больше, поэтому форум было решено расширить до формата арт-фестиваля.