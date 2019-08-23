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Кириенко предрек месту проведения «Тавриды-Арт» судьбу туристической Мекки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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Замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета «Таврида-Арт» Сергей Кириенко заявил, что бухта Капсель в Судаке, где проходит фестиваль, должна появиться во всех туристических справочниках и на открытках Крыма и стать туристической Меккой. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».

«На «Тавриде» есть все возможности, чтобы втягивать сюда жителей соседних территорий, и в целом сделать это место туристической Меккой, которая должна быть во всех туристических справочниках, на всех фотографиях», — отметил Кириенко.

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Он считает, что «Таврида-Арт» может стать второй «Фабрикой звезд», однако добавил, что в отличие от этого музыкального проекта на фестивале правила определяют не организаторы, а участники.

Накануне Кириенко назвал участников «Тавриды-Арт» будущим страны. По его словам, они невероятно талантливы и мотивированы.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму недалеко от Судака с 20 по 26 августа. На него зарегистрировались более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей. Их ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

Фестиваль начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.

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