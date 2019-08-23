Арт-подготовка: участники «Тавриды» выходят на публику

Скульптуры на вершинах холмов, огромная надпись «Мир, любовь, искусство» на склоне горы и целый палаточный городок в двух шагах от моря — в таких декорациях проходит первый фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт». Со всей страны в бухту Капсель около Судака съехались молодые музыканты, актёры, поэты, архитекторы и даже кавээнщики, чтобы пообщаться с ведущими представителями российской культуры, найти единомышленников и побороться за гранты на реализацию своих проектов.

Образовательный форум «Таврида» проводится в Крыму уже несколько лет, но в этом году он был расширен до фестиваля искусств. Помимо лекций, творческих встреч, мастер-классов, питчингов и других мероприятий для молодых профессионалов, здесь запланирована и обширная публичная программа: концерты, театральные постановки, выставки в павильонах.

Не гости, но авторы

Интерес к «Тавриде» со стороны крымчан огромный: по словам организаторов, регистрацию пришлось приостановить, когда счетчик перевалил за 40 тыс. И всё же основной акцент, как и в прежние годы, делается на самих участниках.

Таврида_6 Церемония открытия фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

— Это не просто гости. Они авторы, создают фестиваль, — пояснил «Известиям» первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета «Тавриды» Сергей Кириенко. — Еще четыре месяца назад здесь ничего не было, а сейчас есть инфраструктура огромного фестиваля. Но самое главное — не сцены и даже не арт-объекты, а атмосфера, душа. Ее создают сами ребята. Они невероятно талантливые, мотивированные. Прекрасное будущее страны.

Таврида_1 Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

Действительно, столько увлеченных, творческих, неординарных молодых личностей в одном месте вряд ли можно увидеть где-то еще. Постоянные перемещения между палаточным лагерем и пространством у главной сцены превращаются в импровизированный парад нон-стоп: выходя с мастер-классов, участники, кажется, не прекращают занятий — поют, декламируют, дискутируют. Эффект усиливает внешний вид ребят — неформальный, но выразительный: национальные костюмы, дреды, татуировки...

Крымские горки

Уже в пятницу результаты работы участников «Тавриды» сможет увидеть широкая публика. Самый заметный из них — арт-парк, преобразовавший пространство бухты. Почти каждый холм увенчан инсталляцией. Некоторые из них становятся частью инфраструктуры — например, разноцветные мягкие бревна, на которых можно присесть и даже лечь, или смотровая площадка из трех металлических контейнеров, выкрашенных в цвета российского флага.

Таврида_4 Участницы фестиваля отдыхают на разноцветных мягких бревнах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

Иные же скульптуры несут символическую нагрузку. На самой высокой точке побережья воздвигнут маяк с якорем, ориентир в море современной жизни. Ближе к пляжу — огромный сидящий человек, собранный из нескольких тысяч металлических стержней. В задумчивости он смотрит на море — то ли ждет, как Ассоль, корабля с алыми парусами, то ли мечтает о покорении новых берегов. Неслучайным выглядит и прозрачность полого объекта. Авторы будто напоминают: прежде чем явить что-то миру, нужно наполнить чувствами, знаниями, опытом самого себя.

Идеи большинства инсталляций родились здесь же — на творческих сменах «Тавриды». Студент МАРХИ Феодосий Скисов, автор двух скульптур парка, рассказал «Известиям», что в общей сложности 18 участников воркшопа предложили 57 идей, из которых в результате голосования и обсуждения с кураторами были выбраны лучшие.

Таврида_3 Скульптура огромного сидящего человека, собранная из нескольких тысяч металлических стержней Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

— Я участвовал во второй смене «Тавриды». Среди победителей конкурса оказался мой проект «Башня», а еще одна идея — «Горки» — была внеконкурсной и тоже получила жизнь. Башня сделана из арматуры, за основу ее визуального облика взяты орнаменты крымских народов. С горок же на склоне холма действительно можно скатываться. Проехав одну, мы можем выбрать следующую из нескольких вариантов. Это такой символ выбора жизненного пути, — пояснил Феодосий Скисов.

Экономное искусство

Куратор арт-парка Виктория Данилова отметила, что изначально участникам конкурса было поставлено условие: объекты не должны стоить больше 500 тыс. рублей.

— В итоге многие из них получились дешевле. Хотя мы не экономили на качестве: те же горки сделаны из специальных пород дерева, не оставляющих заноз, — заверила «Известия» Виктория Данилова. — Все скульптуры здесь останутся и после окончания фестиваля — до тех пор, пока их физическое состояние будет позволять.

Таврида_5 Участники фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» на велосипедах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

Есть среди скульпторов арт-парка и признанные мастера, например народный художник России Александр Рукавишников. Так что юные участники могут наблюдать за реальной работой мастера.

— У меня есть композиция с довольно помпезным названием: «Пафос растревоженного сердца». И я подумал, что можно ее повторить здесь, но в той технике, которая позволяет сделать это за три-четыре дня, — рассказал Александр Рукавишников «Известиям». — От существующих в парке скульптур моя отличается тем, что в ней есть элемент спонтанного творчества, потому что тот же «Сидящий человек» был смоделирован на компьютере, а мы делаем от руки, на глаз.

Таврида_2 Флэшмоб, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

Не только инсталляции привлекают внимание и вызывают острое желание сделать на их фоне селфи (и многие этому желанию уступают). Вдоль основной дороги на территории припаркованы диковинные бронемашины: одна из них стилизована под быка, другая, кажется, ждет Владимира Ильича или другого оратора... Оказывается, это реквизит севастопольского байк-шоу «Ночных волков». Впрочем, в контексте фестиваля искусств они воспринимаются как тоже своего рода арт-объекты.