Михалков назвал «Тавриду-Арт» испытанием для молодежи

Режиссер Никита Михалков назвал фестиваль «Таврида-Арт» в крымском Судаке хорошим испытанием для молодежи. Об этом он заявил в пятницу, 23 августа.

«Во-первых, для ребят хорошее испытание, для нас хорошее испытание, а потом я очень надеюсь, что все-таки эта работа, на мой взгляд, достойная у ребят, поэтому тем, кто интересуется театром, актерским делом, режиссурой — для них это может быть в какой-то степени определенная информация, которая может быть полезной», — сказал кинематографист.

В пятницу стартует основная часть программы фестиваля. На главной сцене выступят рок-музыканты — в том числе «Ария», «Пикник» и Вячеслав Бутусов

В ночь на субботу в рамках «Таврида-Арт» состоится показ спектакля «Метаморфозы» — совместного проекта киноакадемии Никиты Михалкова и театра киноактера.

«Символом того, что в жизни могут произойти любые метаморфозы и любое желание может сбыться, если верить в свои силы, станет фрегат «Херсонес». Сегодня он зайдет в бухту Капсель под алыми парусами», — сообщает РЕН ТВ.

Первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» стартовал под Судаком в бухте Капсель на юго-востоке крымского полуострова 21 августа. На него зарегистрировались более 45 тыс. человек.

В течение года на «Тавриде» проходили смены по 15 направлениям: театр, современное искусство, литература, стендап-комедия, рэп и т.д. Теперь же результаты работы во всех сферах будут представлены на общем фестивале.