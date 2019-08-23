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Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на сумму более 60 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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Участники фестиваля «Таврида-АРТ», проходящего в Крыму, уже получили в общей сложности более 60 млн рублей грантов. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил глава Росмолодежи Александр Бугаев.

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На этом, по его словам, грантовый конкурс не заканчивается.

«Нет никакого лимита: сколько будет хороших инициатив, столько будет поддержано», — цитирует Бугаева ТАСС.

Ранее 23 августа замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета «Таврида-Арт» Сергей Кириенко заявил, что бухта Капсель, где проходит фестиваль, должна появиться во всех туристических справочниках и стать туристической Меккой.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» проходит вблизи Судака в бухте Капсель 20–26 августа. Он собрал на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран, а также десятки тысяч зрителей. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль открыт для зрителей.

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