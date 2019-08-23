МЧС будет круглосуточно контролировать безопасность на «Тавриде-Арт»

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крыму находится под круглосуточным надзором сил МЧС. Об этом 23 августа сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

В ведомстве объявили о готовности к обеспечению безопасности участников фестиваля: была сформирована спасательная группировка, в которую вошли 189 человек и 45 единиц техники, в том числе 1 вертолет и 6 плавсредств. Помимо этого, круглосуточное дежурство ведут 76 человек личного состава службы и 7 единиц пожарно-спасательной техники возле зон массового пребывания. В вечернее и ночное время территорию фестиваля освещают 50 световых башен.

В преддверии торжественного открытия форума состоялись профессиональные учения, в которых приняли участие более 130 человек, 30 единиц специализированной техники и пять плавсредств.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель Министра МЧС России, главный государственный инспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев провели инспекцию сил и средств личного состава крымского ГУ МЧС. Они проверили территорию и спасательный лагерь на наличие необходимого оборудования, проверили систему автоматической противопожарной защиты и состояние эвакуационных выходов.

Учения были максимально приближены к реальным условиям, в них рассматривались два варианта чрезвычайных ситуаций. Один из них имитировал возгорание сухой растительности в 300 м от палаточного лагеря, разбитого на фестивальной площадке, а второй воспроизводил водное столкновение прогулочного катера и гидроцикла, катающего аттракцион «Банан», в результате которого пострадало более 50 человек.

Сотрудники МЧС продемонстрировали высокий уровень подготовки, а Сергей Кириенко поблагодарил состав за достигнутые результаты.

Накануне Кириенко назвал участников «Тавриды-Арт» будущим страны. По его словам, они невероятно талантливы и мотивированы.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму недалеко от Судака с 20 по 26 августа. На него зарегистрировались более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей. Их ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

Фестиваль начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.