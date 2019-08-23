Прямой эфир

МЧС будет круглосуточно контролировать безопасность на «Тавриде-Арт»

0
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крыму находится под круглосуточным надзором сил МЧС. Об этом 23 августа сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

В ведомстве объявили о готовности к обеспечению безопасности участников фестиваля: была сформирована спасательная группировка, в которую вошли 189 человек и 45 единиц техники, в том числе 1 вертолет и 6 плавсредств. Помимо этого, круглосуточное дежурство ведут 76 человек личного состава службы и 7 единиц пожарно-спасательной техники возле зон массового пребывания. В вечернее и ночное время территорию фестиваля освещают 50 световых башен.

В преддверии торжественного открытия форума состоялись профессиональные учения, в которых приняли участие более 130 человек, 30 единиц специализированной техники и пять плавсредств.

Арт-подготовка: участники «Тавриды» выходят на публику
В бухте Капсель стартовала профессиональная часть крупнейшего молодежного форума

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель Министра МЧС России, главный государственный инспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев провели инспекцию сил и средств личного состава крымского ГУ МЧС. Они проверили территорию и спасательный лагерь на наличие необходимого оборудования, проверили систему автоматической противопожарной защиты и состояние эвакуационных выходов.

Учения были максимально приближены к реальным условиям, в них рассматривались два варианта чрезвычайных ситуаций. Один из них имитировал возгорание сухой растительности в 300 м от палаточного лагеря, разбитого на фестивальной площадке, а второй воспроизводил водное столкновение прогулочного катера и гидроцикла, катающего аттракцион «Банан», в результате которого пострадало более 50 человек.

Сотрудники МЧС продемонстрировали высокий уровень подготовки, а Сергей Кириенко поблагодарил состав за достигнутые результаты.

Накануне Кириенко назвал участников «Тавриды-Арт» будущим страны. По его словам, они невероятно талантливы и мотивированы.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму недалеко от Судака с 20 по 26 августа. На него зарегистрировались более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей. Их ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

Фестиваль начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кириенко предрек месту проведения «Тавриды-Арт» судьбу туристической Мекки
На фестивале «Таврида-Арт» устроили флешмоб в честь Дня флага России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019