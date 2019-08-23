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У побережья «Тавриды-Арт» разместили инсталляцию сидящего человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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На площадке фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму установили инсталляцию в виде человека, сидящего на берегу моря. Об этом «РИА Новости» 23 августа рассказал заместитель директора по внешним коммуникациям Центра развития культурных инициатив и представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

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«Арт-обьект состоит из более чем 4,5 тыс. деталей. Его высота — 15 м. Официальное название — «Человек, смотрящий в море», — сообщил Лукьянчиков и добавил, что инсталляция выполнена из полированных металлических прутьев, а ночью на ней предусмотрена подсветка.

Арт-объект создавался художником и сценографом Сергеем Паукер-Бравиным.

По словам Лукьянчикова, все объекты искусства, представленные на площадке фестиваля, проектировались и создавались участниками «Тавриды-Арт» или в соавторстве с ними.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

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