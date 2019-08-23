Арт-шествие на фестивале «Таврида-АРТ». Прямая трансляция

На фестивале «Таврида-АРТ», который проходит в Крыму, начинается арт-шествие. По замыслу организаторов, представители каждого из восьми кварталов искусства, на которые поделена территория фестиваля, в костюмах и под музыку пройдут до главной сцены. Ожидается, что в шествии примут участие около 2,5 тыс. человек.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировались более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.