«Тусовка в хорошем смысле»: как проходит арт-фестиваль «Таврида»

В эти выходные, 23–25 августа, в Крыму проходит арт-фестиваль «Таврида». В работе площадки, открытой для широкой публики, принимают участие почти 4,5 тыс. молодых людей творческих профессий — от ремесленников, возрождающих традиционные художественные промыслы, до оперных и хип-хоп-артистов. Они могут принять участие в питчингах и кастингах от ведущих компаний и продюсерских центров страны, посетить мастер-классы и представить свои проекты на конкурсе грантов, общая сумма которых в этом году составляет 80 млн рублей. «Известия» поговорили с организаторами «Тавриды», молодыми артистами и состоявшимися мастерами, которые приехали сюда в качестве наставников, об их впечатлениях от фестиваля и о значении таких событий для развития творческих профессий в России в целом .

«Моментальные лифты для артистов»

Юрий Гончаров, артист мюзиклов «Граф Орлов», «Скрипка Паганини», «Аленький цветочек», «Спящая красавица», студент школы Центра оперного пения имени Галины Вишневской. Летом 2019 года после участия в форуме «Таврида» получил роль в постановке оперы «Иоланта» на Камерной сцене Большого театра:

— В июне этого года я был на форуме «Таврида», там нам рассказали про фестиваль, и я решил приехать. Тут, конечно, совсем другие масштабы. По количеству людей, вообще всего происходящего, это просто эпохальное событие. Сейчас здесь одновременно на площадке находятся участники самых разных направлений — и музыкального, и народного творчества, и театра, и кино.

Т-4 Участники фестиваля «Таврида», в центре — первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и художественный руководитель Московского театра О. Табакова, актер Владимир Машков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

Что меня подкупило на форуме и что мне нравится здесь — это то, что все очень легко знакомятся и легко общаются. Причем не только сами участники. Точно так же можно задать вопрос какому-нибудь именитому режиссеру. На форуме, например, я задавал вопрос <министру культуры Владимиру> Мединскому, директору Большого театра, потом у нас была встреча с директором театра «Геликон-опера». А здесь, на фестивале, ввиду его огромного масштаба, можно ходить еще и на мероприятия других площадок. Я, например, участник квартала «Музыка», но хожу и на мероприятия квартала «Кино & Театр», а сейчас пойду на площадку «Танцы», у меня там приехал знакомый, поздороваюсь.

Тут есть чем заняться, даже если приехать наобум, но у меня были и конкретные задачи. Я знал, что будут интересные кастинги, и хотел в них поучаствовать — где-то, если получится, пройти, а где-то просто узнать, что нужно, чтобы пройти такие кастинги в будущем. Плюс тут же проходят всевозможные мастер-классы.

Ехать сюда имеет смысл и тем, кто только начинает свой творческий путь, и молодым людям, которые успели получить какой-то профессиональный опыт в выбранной сфере. Я знал на форуме людей из профессии, которые ехали с конкретными задачами, на конкретные встречи, и им удалось на эти встречи попасть. Те, кто помладше, могут ехать и без конкретных целей, для них важна, во-первых, в хорошем смысле тусовка, а во-вторых, здесь можно получить очень много информации. Тут в единицу времени готовы дать очень много советов, и это не какие-то скучные лекции, а полезные практические вещи. Я, например, и по музыке в том числе для себя уже очень много почерпнул.

Самое главное, большинство из нас привыкли на кастингах чувствовать себя неловко, люди обычно стесняются, боятся, а здесь совсем другая атмосфера — здесь тебя поддерживают, тебе говорят: «Есть гранты, есть возможности, верьте в себя, не надо смотреть на жюри, как на волков». В озможности, на самом деле, очень серьезные — тут молодой режиссер, двадцатилетний, будучи студентом первого курса, может попасть на камерную сцену Большого театра. Это такие моментальные лифты.

Я, например, попал с форума в постановку Большого театра — это была опера «Иоланта», которую показывали на камерной сцене Большого. Где бы я еще получил такую возможность? А тут я приехал, море, солнце, я спел две арии, и меня взяли на одну из главных ролей.

«Большой плавильный котел»

Петр Жихарев, артист Малого театра:

— На фестивале я вхожу в состав жюри и преподаю на мастер-классах. Фестиваль, конечно, очень активно развивается, и, главное, по очень интересной траектории. Раньше это было довольно камерное событие, в том числе с точки зрения территории, и позиционировалось оно в первую очередь как образовательный форум. То есть люди приезжали и получали знания от спикеров.

Но потом всё это прямо на моих глазах стало трансформироваться, потому что организаторы увидели, что часто для участников особенно полезной оказывается возможность не только учиться, но и объединяться для работы над конкретными проектами . Теперь это такой большой плавильный котел, где можно завязать полезные связи, начать какие-то новые проекты. Этим он отличается от других подобных мероприятий, которые остаются исключительно учебными, образовательными. А это, в самом хорошем смысле, фестиваль-тусовка.

Даже учебную программу переработали под этот принцип. Педагоги меняют свой статус, они выходят из-за кафедры и начинают работать с участниками на равных, начинают давать дружеские советы. То есть мы больше не читаем лекций, мы учим участников создавать коллаборации, мы учим людей видеть вокруг возможности и использовать их, завязывать контакты с людьми и вместе с ними расти и развиваться. И, конечно, свою роль сыграло расширение пространства — потому что теперь здесь проходит огромное количество событий. Безусловно, все их посетить невозможно, но в целом это создает ощущение творческой свободы.

Конечно, образование в его классическом формате тоже должно существовать, форум и фестиваль его не заметят. Но они дают возможность использовать уже полученные знания в дружеском формате, поиграть с какими-то правилами, попробовать нарушить их. И чтобы знания не оседали в головах мертвым грузом, долю таких событий, безусловно, нужно увеличивать.

«Сконцентрированная мощь творческого сообщества»

Екатерина Наймушина, менеджер арт-квартала «Народная Таврида» :

— «Таврида» — просто сконцентрированная мощь творческого сообщества, где генерируются идеи, придумываются интересные творческие проекты. Когда мы создавали наш арт-квартал «Народный», мы стремились показать творчество наших ребят, тех, кто в современном мире пытается интегрировать народные художественные промыслы, и сделать так, чтобы современное поколение не забыло о наследии своих предков.

Всё, что связано с этническими и фолк-мотивами, сейчас действительно в тренде, и молодые люди стремятся с этим работать. Например, ребята из Ханты-Мансийска, которые продвигают свои этнические рисунки и создали бренд «Морошка-дизайн», используя этнические мотивы в открытках, одежде, каких-то других историях. Команда из Ленинградской области, проект «В традициях Приневья», продвигает шлиссельбургские узоры.

У нас представлены городецкая роспись, гаютинская роспись. Мы привыкли видеть ее только на прялках или других старинных деревянных изделиях. А тут девчонки пошли дальше и придумали интересные сувениры, аксессуары. Всевозможные плетения из бисера, пояса, в которых используются этнические мотивы. Так что прекрасно, что молодежь двигает народные промыслы в массы, в том числе в современной интерпретации.

«Благодаря «Тавриде» я начал двигаться в правильном направлении»

Юрий Мещеряков, певец и продюсер из Новосибирска :

— Я был на самой первой «Тавриде» в 2015 году. Тогда «Таврида», конечно, была более уютной, она была как бы для своих. Зато сейчас форум приобрел совершенно другой масштаб. Однозначно заметен и виден ежегодный рост — и самого события, и его организаторов, и спикеров . Я был на Всероссийском фестивале молодежи и студентов (ВМФС) и понимаю, что сейчас арт-фестиваль «Таврида» — это практически аналог ВМФС.

Благодаря «Тавриде» я начал двигаться в правильном направлении, четко понимаю, что я делаю и зачем, и уже использую полученные знания на практике. Так, я создал свой лейбл и занимаюсь продюсированием и саунд-продюсированием, стал участником нескольких вокальных федеральных телепроектов и работал вместе с артистами первого эшелона.

Т-2 Лекция журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов

В этом году я привез сюда собственный проект — я хочу создать первое телевизионное музыкальное шоу за Уралом, принять участие в котором смогут люди со всей страны. Для каждого участника будут написаны собственные авторские песни. Правда, грант в этом году я не получил — я участвую в таком конкурсе четвертый раз в жизни и опять неудачно. Но с грантом или без, теперь я уверен, что я реализую свой проект.

Но главная ценность такой площадки в том, что ты получаешь возможность общаться, обмениваться кейсами, набираться опыта для того, чтобы определить свой вектор, свое направление. Самое дорогое в нашей жизни — это время и знания. На «Тавриде» время проходит с пользой, а информация, которую можно получить от именитых экспертов, бесценна.

«Хорошее связующее звено»

Ольга Маркелчева, куратор квартала «Театр & Кино» арт-фестиваля «Таврида» :

— Человек, увлеченный своей профессией, может увезти с «Тавриды» очень много. Это и связи, и навыки, которые можно получить на мастер-классах, возможность узнать какие-то профессиональные секреты от людей, к которым в обычной жизни просто так не подойдешь, не говоря уже о миллионных грантах. Здесь речь идет не столько об обучении, сколько о возможностях. Я бы сказала, что глобальной целью «Тавриды» стало взращивание нового, молодого поколения совершенно другого качества.

Участники нашего квартала очень заинтересованы во взаимодействии друг с другом. Потому что нельзя представить режиссера без хороших актеров или продюсера без адекватных сценаристов. И сегодня проблема в том, что найти на рынке стоящего специалиста довольно сложно. Здесь такая возможность есть — здесь можно подружиться с людьми из других профессий, понять, как они думают, как они чувствуют, какой у них взгляд. Это не только позволяет расширить кругозор, но и обеспечить себе связи на будущее. Потому что сегодня они приехали участниками, а через четыре года они снимаются в главных ролях в полных метрах — у нас есть такие люди. Например, актриса Ангелина Стречина, актер Павел Комаров.