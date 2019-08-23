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Михалков призвал проводить молодежные фестивали по всей стране

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Режиссер Никита Михалков предложил проводить молодежные фестивали во всех регионах России. Об этом 23 августа сообщает «РИА Новости». В настоящее время режиссер принимает участие в работе фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крыму.

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«Убежден, что такая точечная инъекция не решает проблемы творческой молодежи страны, если таких «Таврид» не будет в каждом регионе, чтобы ребята оставались у себя и к ним приезжали, чтобы был постоянный обмен, чтобы это была все время пульсирующая структура. Это должно работать в каждом регионе, пытаясь дать возможность молодым творцам находить утешение у себя дома, вот тогда это будет системная работа», — сказал Михалков в ходе встречи с участниками фестиваля. По мнению режиссера, в каждом регионе фестиваль может делать разные акценты, к примеру, национальные.

Михалков также провел мастер-класс для участников «Тавриды-Арт», на котором рассказал об энергии психологического жеста.

«Есть актеры, которые могут молчать, сидя на стуле, и привлечь к себе внимание энергией и концентрацией. Он заполнен изнутри за счет умения концентрировать энергию. Именно концентрация энергий рождает правильную атмосферу, а это все, без нее вы не снимете ни одной картины и не поставите ни одного спектакля», — пояснил режиссер и добавил, что лишение актера речи — это самая яркая проверка его профессиональных возможностей.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

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