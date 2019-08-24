Британская газета The Guardian назвала Крым российским. Издание составило подборку лучших фото, среди которых оказался и кадр с молодежного форума «Таврида-АРТ». Подпись к снимку – Крым, Россия

Публикация пробыла на портале несколько часов, после чего из записи удалили название страны.