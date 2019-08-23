Украина выдвинула фильм о крымском татарине на «Оскар»

Украинский Оскаровский комитет выдвинул на престижную кинонаграду фильм Наримана Алиева «Додому» об истории крымского татарина. Об этом сообщается на странице комитета в Facebook 23 августа.

Фильм в 2019 году стал единственным кандидатом, принявшим участие в отборе на Украине. Ранее лента получила Гран-при на 10-м Одесском международном кинофестивале. Также картина демонстрировалась на Каннском кинофестивале, сообщает телеканал «360».

Планируется, что фильм будет претендовать на попадание в категорию «Лучший фильм на иностранном языке». Окончательный список номинантов на премию «Оскар» объявят 13 января 2020 года, а церемония пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Украинская премьера намечена на 7 ноября.

20 августа был назван главный претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Им стал американский актер Хоакин Феникс, сыгравший суперзлодея в фильме «Джокер».