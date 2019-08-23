Прямой эфир

Украина выдвинула фильм о крымском татарине на «Оскар»

0
Фото: Limelite
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский Оскаровский комитет выдвинул на престижную кинонаграду фильм Наримана Алиева «Додому» об истории крымского татарина. Об этом сообщается на странице комитета в Facebook 23 августа.

Фильм в 2019 году стал единственным кандидатом, принявшим участие в отборе на Украине. Ранее лента получила Гран-при на 10-м Одесском международном кинофестивале. Также картина демонстрировалась на Каннском кинофестивале, сообщает телеканал «360».

Планируется, что фильм будет претендовать на попадание в категорию «Лучший фильм на иностранном языке». Окончательный список номинантов на премию «Оскар» объявят 13 января 2020 года, а церемония пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Украинская премьера намечена на 7 ноября.

20 августа был назван главный претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Им стал американский актер Хоакин Феникс, сыгравший суперзлодея в фильме «Джокер».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режиссер рассказал об условии получения «Оскара» российским мультфильмом
СМИ США усомнились в соперничестве Ди Каприо и Питта на «Оскаре»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019