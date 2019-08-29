Раде время: украинский парламент включается в работу на президента

Уже 29 августа Верховная рада нового созыва проведет первое заседание. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, фактически впервые в своей истории Украина получила парламент, в котором вся власть сосредоточится в руках одной партии, а влияние оппозиции станет крайне низким. При этом нынешний президент страны Владимир Зеленский, опираясь на монобольшинство «Слуги народа», в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, не сможет оправдывать отсутствие тех или иных действий неуступчивостью депутатов. От новой украинский власти после окончательного транзита ждут поворотных решений и результатов — как внутри страны, так и в международных отношениях.

Зеленая кнопка

Время не очень успешных попыток Владимира Зеленского изменить ситуацию в стране к лучшему — по своему усмотрению — заканчивается. Со вступлением в законные права Верховной рады IX созыва президент страны при поддержке лояльного ему парламента сможет перейти к реальным шагам. Назначение на руководящие посты людей, поддерживающих его взгляды, даст зеленый свет реформам и шагам к прекращению конфликта на юго-востоке. Фактически впервые в истории украинский лидер сможет работать в тепличных с политической точки зрения условиях, к тому же пользуясь безоговорочной поддержкой большинства населения.

«Слуге народа» для формирования правительства и распределения комитетов в Верховной раде даже нет необходимости вести переговоры с коллегами по депутатским интересам. Согласно информации в украинских СМИ, команда Зе возьмет в свои руки подавляющее большинство руководящих должностей в парламенте. Для представителей оппозиции — причем непримиримой еще и по отношению друг к другу — останется несколько десятков постов, которые, с одной стороны, подчеркнут стремление новой власти следовать «демократическим ценностям», а с другой — не позволят сильно влиять на принятие ключевых решений.

— В нынешнем парламенте есть одна большая зеленая кнопка. Условные векторы — кто там за Россию, кто за Запад — рухнули, — сказал «Известиям» депутат Верховной рады VIII созыва Евгений Балицкий. — Сегодня всем правит эйфория вокруг фигуры Зеленского, который выполнил свою миссию — сверг Порошенко. Тем не менее страна в турбулентном состоянии. Пока нынешний парламент — это общие лозунги, красивые фейерверки. Но определенной политической позиции у него нет. А без этого страну не консолидировать и не решить ее проблем.

Проблема внутри

От Владимира Зеленского, вселившего в украинцев надежду, ожидают решений как внутри страны, так и в международных отношениях. И, конечно, следят за действиями украинского лидера жители Донбасса, которых сам президент называет «нашими, украинцами». Тем не менее первые шаги Верховной рады будут, скорее всего, связаны не с урегулированием конфликта, а с внутренней повесткой. По мнению экспертов, так или иначе вопросы юго-востока начнут всплывать на поверхность, но пока не станут первоочередными. Как пояснил «Известиям» политолог Владимир Евсеев, помимо утверждения состава нового правительства, для Зеленского крайне важно провести перестановки в силовом блоке.

— Только Верховная рада может заменить министра обороны, директора СБУ, генпрокурора и так далее. Чтобы Зеленскому контролировать ситуацию, необходимы изменения в этих структурах. Это самое важное для укрепления власти нового украинского президента. Поэтому внутриполитические вопросы займут какое-то время и сейчас будут превалировать, — полагает эксперт.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов также считает, что первые законодательные акты нового парламента будут связаны с внутриполитическими инициативами Владимира Зеленского.

— Например, решение проблемы рынка земли — фактически ее распродажа. К тому же необходимо принять антикоррупционные законы. Депутаты «Слуги народа» будут сосредоточены именно на этом, — сказал политолог «Известиям».

По его мнению главный вопрос сейчас — насколько монобольшинство пропрезидентской партии окажется единым и способным принимать спорные решения, которые вполне могут стать непопулярными у различных групп населения.

Декоративная оппозиция

При этом оппозиции внутри парламента у Владимира Зеленского фактически не будет, уверен Владимир Евсеев. По его словам, пока украинский лидер обладает высоким рейтингом, критика оппонентов в стенах Верховной рады не будет иметь никакого значения. Уже примерно понятный расклад по комитетам и основным персоналиям — как в парламенте, так и в правительстве — говорит о том, что «Слуга народа» постаралась максимально отодвинуть своих коллег от принятия решений, пояснил Денис Денисов.

— Таким образом, у оппозиции будет совершенно декоративная роль. По первым месяцам работы будет понятно, станет ли это плюсом. Такое вполне возможно, если решения будут приниматься оперативно и эффективно. Но если это превратится в бесконтрольный передел собственности, тогда критика нового руководства Украины не заставит себя ждать, — сказал политолог.

Пожалуй, главная головная боль Владимира Зеленского — не номинальная оппозиция внутри Верховной рады, а вполне реальная за ее пределами. Прежде всего президенту Украины необходимо приструнить группы националистов, отметил Владимир Евсеев.

— Такие структуры, например «Азов», имеют представителей даже в МВД. Зеленский может попытаться ограничить националистов путем замены Арсена Авакова на посту руководителя министерства внутренних дел. Пока националисты направляемы, действия нового президента будут блокироваться на уровне улицы. Если же Аваков останется, а такое гипотетически возможно, Зеленский поставит перед ним условие — усмирение националистов. Но захочет ли Аваков этим заниматься и нужно ли ему это — большой вопрос, — добавил эксперт.

А что Донбасс

Владимир Зеленский не раз повторял, что основная его задача — прекращение войны в Донбассе. И возвращаться к этому вопросу придется. Тем более что обвинить в пассивности на внешнеполитической арене по проблеме юго-востока президента Украины точно нельзя. После контактов с украинским лидером президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не устают повторять о намерениях как можно скорее провести встречу в «нормандском формате». Москва не против таких переговоров, однако напоминает, что подобные саммиты не должны превращаться во «встречи ради встреч», а их задача — принести конкретный результат.

— Волей-неволей этому парламенту в течение первых месяцев придется возвращаться к урегулированию конфликта. Ведь надо что-то придумывать с законом об особом статусе, амнистии и так далее. Предыдущий созыв как бы голосовал по этим вопросам, но в действие не вводил. В любом случае существует необходимость пролонгации этих актов, — подчеркнул Денис Денисов.

По мнению Владимира Евсеева, по-настоящему Донбасс ворвется в повестку Верховной рады незадолго до саммита в «нормандском формате». Сейчас должны состояться переговоры советников лидеров «четверки», а после этого встреча глав МИДов. И как только ситуация с саммитом прояснится, украинский парламент активизируется и на этом направлении.

Так или иначе, 29 августа Украина войдет в новый исторический период. Президент получит в свое распоряжение лояльный парламент и сможет приступить к реальным реформам. Хватит ли у него политической воли и независимости от околовластных элит — уже другой вопрос.