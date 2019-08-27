На Украине создали чат-бот для помощи депутатам

На Украине создали электронного помощника депутата Верховной рады. Он разработан на базе мессенджера Telegram и призван облегчить работу в парламенте, пояснил эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов во вторник, 27 августа.

«Данный бот создан, чтобы помогать депутату, для того чтобы сокращать время, которое он тратит на поиск тех или иных документов, для того чтобы он мог отвечать на массу вопросов, которые содержатся в специализированных базах данных Верховной рады, в различных справочниках, нормативно-правовой документации, различных электронных системах», — цитирует Семенова «РИА Новости».

Разработкой чат-бота занимались Украинский институт будущего и IT-управление Верховной рады. В дальнейшем электронного помощника оснастят обучающими видеороликами.

Пока что чат-бот предоставляет информацию о расписании заседаний рады и ее регламенте, о системе электронных законопроектов, инструкцию по работе с системой электронных заседаний комитетов, ссылки на госреестры, внутренние базы данных аппарата рады, открытые данные, а также прочую информацию.

Работа с чат-ботом начнется с четверга, 29 августа — в этот день новоизбранные депутаты примут присягу, после чего состоится первое пленарное заседание парламента нового созыва.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Явка составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине.

Согласно результатам, партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Также в парламент прошли «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и партия «Голос».

Предположительно, в Верховной раде нового созыва будет сокращено число профильных комитетов с 28 до 23.