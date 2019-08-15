В новой раде число профильных комитетов сократят до 23

Подготовительная депутатская группа Верховной рады Украины приняла решение сократить число комитетов в парламенте до 23, а также создать специальную комиссию по приватизации. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем выйти на 23 комитета. Это на пять комитетов меньше, чем в раде предыдущего созыва», — отметил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Ранее 15 августа стало известно, что Верховный суд Украины рассмотрит иск о признании незаконными парламентских выборов, состоявшихся в стране 21 июля, и отмене их результатов. Истцом в процессе выступает житель Винницы Сергей Щетинин. Он указал, что Конституционный суд, принимая решение о признании указа президента о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, «руководствовался неофициальной версией Конституции».

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Явка на них составила 49,84%, что стало самым скромным показателем за всю историю парламентских выборов в стране. Согласно уже объявленным результатам, пропрезидентская партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

Второе место по итогам выборов заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. За ней следуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).