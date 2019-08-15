Партия Зеленского анонсировала принятие закона об оппозиции

Новый состав Верховной рады примет закон об оппозиции. Об этом заявила депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Мы должны его принять ради нас самих. Не нас, как партии «Слуга народа», а нас всех», — цитирует ее «РИА Новости».

Депутат уточнила, что у оппозиции есть не только права, но и обязанности и ответственность. Это должно быть прописано в законе и понятно для всех.

Необходимость принятия закона об оппозиции назрела давно, пояснила Верещук.

Ранее 15 августа организация «Харьковская правозащитная группа» сообщила, что Верховный суд Украины рассмотрит иск о признании незаконными парламентских выборов, прошедших 21 июля.

Истцом в процессе выступает житель Винницы Сергей Щетинин. Он указал, что Конституционный суд, принимая решение о признании указа президента о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, «руководствовался неофициальной версией Конституции», которая находится в свободном доступе, но не была опубликована в официальных изданиях. Таким образом, полагает заявитель, в стране действует вариант Конституции от июня 1996 года, на которой и присягали все президенты.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Явка на них составила 49,84%, что стало самым скромным показателем за всю историю парламентских выборов в стране. Согласно уже объявленным результатам, пропрезидентская партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

Второе место по итогам выборов заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. За ней следуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).