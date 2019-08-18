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Глава «Слуги народа» счел зарплаты депутатов рады «недостаточными»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков возмутился размерами зарплат депутатов. По его мнению, 50 тыс. гривен (132 тыс. рублей) вместе с доплатами, получаемыми украинскими нардепами ежемесячно, недостаточно.

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«Это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов — достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», — заявил Разумков украинскому изданию «Новое время» в интервью, опубликованном 18 августа.

При этом оптимальный, по его мнению, размер глава партии называть отказался, ответив, что для обсуждения этого вопроса необходима экспертная дискуссия. Разумков добавил, что на 40 тыс. гривен (106 тыс. рублей) «жить можно вполне достойно», но «не купишь шестисотый Mercedes».

«Дальше вопрос твоих ценностей», — подытожил он.

Согласно украинским СМИ, глава государства Владимир Зеленский получает меньше народных избранников — 28 тыс. гривен (74 тыс. рублей). Из этой суммы на налоги и сборы уходит 5460 гривен (более 14 тыс. рублей). Размер его зарплаты стал известен ранее в августе.

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