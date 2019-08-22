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Украинский депутат рассказал о работе «комитета ничегонеделания»

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал сокращение полномочий комитет по свободе слова на Украине. По словам парламентария, теперь в отношении его работы «никакого оптимизма» у него нет.

«Комитет по свободе слова оставили оппозиции, а на самом деле забрали у него все полномочия и теперь его можно назвать «комитет ничегонеделания», — цитирует депутата «112.Украина».

Он отметил, что власть лишила оппозицию реальных рычагов влияния, поэтому сейчас контролировать власть не представляется возможным.

«Получается, мы имеем ту же ситуацию, что и при (экс-президенте Украины Петре. — Ред.) Порошенко, только в еще худшем виде», — добавил Рабинович.

16 июля Рабинович рассказал о впечатлениях от поездки в Москву. По его словам, украинских парламентариев встретили в российской столице очень гостеприимно и внимательно выслушали. Он пояснил, что встреча проходила в формате полноценного диалога.

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