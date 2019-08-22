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Украинский дипломат рассказал о «похоронах» антироссийских санкций

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» 21 августа заявил, что встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

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Дипломат выразил недовольство переговорами лидеров двух стран, поскольку они прошли в позитивном ключе. Он также отметил, что им удалось конструктивно обсудить сотрудничество стран, и указал на рост товарооборота. При этом Безсмертного обидели слова Макрона о ситуации в Донбассе, которую французский лидер назвал «украинским кризисом», а не «войной».

Он также выразил мнение, что высказывания французского президента стали «похоронами» экономических санкций в отношении России.

«У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», — отметил он.

Встреча Путина и Макрона состоялась в понедельник, 19 августа, в резиденции на Лазурном Берегу и длилась больше 3,5 часов.

Французский лидер напомнил, что с 24 по 26 августа во Франции состоится саммит «большой семерки» и в преддверии встречи «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — Ред.) с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам».

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

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