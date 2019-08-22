В ЛНР заявили о задержании украинского шпиона

Спецагента Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишет Луганский информационный центр в четверг, 22 августа.

По данным министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР, спецагентом является 35-летний гражданин Украины Гетьман Егор Юрьевич.

«В ходе следствия установлено, что он был заброшен на территорию Луганска для проведения диверсионно-разведывательной деятельности в результате обмена военнопленными под легендой политзаключенного», — заявили в ведомстве.

Утверждается, что СБУ хотели завербовать Гетьмана, обвинили его в сепаратизме и терроризме и вынудили согласиться сотрудничать со спецслужбой, чтобы избежать уголовной ответственности. В Львовской области он отбывал наказание под видом осужденного за сепаратизм вместе с политзаключенными из ЛНР и ДНР (самопровозглашенной Донецкой Народной Республики).

В течение полугода мужчину негласно вывозили на Яворовский полигон, где он, по версии МГБ, обучался шпионажу под руководством инструкторов НАТО. В ЛНР Гетьман поступил на службу в народную милицию и передавал СБУ сведения, представляющие гостайну.

В отношении украинца возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 336 УК ЛНР), ему грозит до 20 лет заключения.

Ранее 20 августа троих бойцов ВСУ заподозрили в убийстве своего товарища у линии разграничения в Донбассе, при этом его смерть они пытались представить как несчастный случай — украинцы обезглавили убитого и положили на железнодорожные пути.