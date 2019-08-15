Украина отказалась от введения спеццены на газ для Луганской области

Кабинет министров Украины отказался от введения специальной цены на газ для Луганской области.

Как сообщила в четверг, 15 августа, пресс-служба правительства страны, соответствующее решение будет принято на очередном заседании правительства.

Отмечается, что одновременно «Укрэнерго» поручено ускорить реализацию проекта строительства второй линии энергообеспечения.

Ранее в кабмине сообщили, что «Нафтогаз Украины» обязали продавать компании бизнесмена Рината Ахметова «ДТЭК Схидэнерго» газ по $115 за 1 тыс. кубометров, что примерно на 40% дешевле.

Такие меры кабмин принял в связи с тем, что Россия прекратила поставки угля на Луганскую ТЭС, указывали в правительстве. В связи с этим станция, принадлежащая «ДТЭК Схидэнерго», перешла на газ.

Луганская ТЭС — единственный производитель электроэнергии на подконтрольной Киеву части области. С апреля 2017 года поставки угля на ТЭС осуществлялись из актива ДТЭК в Ростовской области.

По данным украинских властей, с октября 2018 года РЖД якобы не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на его поставку.

В начале июля украинский «Нафтогаз» предупредил, что планирует прекратить транзит газа из России через украинскую территорию после 2019 года.

Эксперты полагают, что прекращение транзита российского газа грозит Украине техногенной катастрофой.