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Украинский депутат назвал дату обмена осужденными с Россией

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Фото: ТАСС/Николай Лазаренко
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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должен состояться в пятницу, 30 августа, заявил журналистам депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.

Обмен по пунктам: Киев и Москва проведут процедуру до конца недели
Россия и Украина находятся на финальной стадии согласования списков

«Олег Сенцов в Лефортово. По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе (на Украину — Ред.)», — сказал парламентарий в эфире телеканала «Прямой».

Он добавил, что процесс обмена «уже на рельсы поставлен и будет отработан», но изменения всё же еще могут быть.

Ранее в четверг, 29 августа, сообщалось, что украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм, доставили из колонии № 8 города Лабытнанги в Бутырскую тюрьму. При этом источник «Интерфакс» утверждает, что режиссер находится в СИЗО-2 ФСИН, то есть в Лефортово.

Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима в 2015 году. Следствие установило, что украинец создал в Крыму террористическую группировку, участники которой совершили два теракта в Симферополе весной 2014 года. Экстремисты подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения партии «Единая Россия».

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена. Предполагалось, что он произойдет 28–29 августа. Однако даты опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин. По словам последнего, даты уже назначены, однако обмену препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».

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