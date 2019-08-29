Обмен пленным между Россией и Украиной отложили

Обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в четверг, 29 августа, не состоится, заявил адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

«Не сегодня 100%», — сказал защитник в ответ на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Других подробностей адвокат не сообщил.

Позднее в этот же день глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уточнил, что окончательного варианта обмена заключенными пока еще нет, переговоры по этому поводу продолжаются.

Тремя днями ранее юрист заявлял, что дата уже определена, но уточнить ее отказался. Еще за несколько дней до этого Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, говорил, что его подзащитных могут помиловать.

В свою очередь, адвокат Игорь Свинцицкий, представляющий интересы бывшего бойца подразделения «Беркут», сообщал, что обмен назначен на 28–29 августа.