Освобождение Вышинского связали с возобновлением «нормандского формата»

Освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского спустя 15 месяцев заключения может стать одним из первых шагов к нормализации отношений Москвы и Киева.

Выход на свободу Вышинского был условием для возобновления работы в «нормандском формате», хотя это и не имеет напрямую отношения к конфликту в Донбассе, пояснил «Известиям» собеседник, близкий к переговорам.

Между тем в секретариате уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой «Известиям» сообщили, что подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной продолжается.

При этом источники «Известий», знакомые с ходом переговорного процесса, подчеркнули, что Вышинского никогда не было и не будет в списках на обмен, а удерживаемые лица, которые вернутся на родину, прежде всего должны быть процессуально очищены.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что за освобождением журналиста из-под стражи стоит политическое решение президента Украины Владимира Зеленского.

По его мнению, таким образом украинский лидер готовится к встрече в «нормандском формате» и хочет показать себя человеком «гуманитарного толка».

«Мы тоже предлагали отпустить украинских моряков до суда по гарантии их участия в судебном процессе. Киев это отверг. В любом случае выход Вышинского на свободу — позитивный шаг. Но лучше было бы, чтобы с него вообще сняли все эти сфабрикованные обвинения», — сказал «Известиям» сенатор.

Как пояснил «Известиям» собеседник в украинских политических кругах, 16 сентября с журналиста могут снять обвинения, однако вопрос еще окончательно не решен.

Подробнее — в материале «Известий»:

По личному делу: что означает освобождение Кирилла Вышинского из СИЗО