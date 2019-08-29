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По личному делу: что означает освобождение Кирилла Вышинского из СИЗО

Согласование деталей обмена задержанными между Москвой и Киевом продолжается, но журналиста в списках не будет
Фото: РИА Новости
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По личному делу: что означает освобождение Кирилла Вышинского из СИЗО
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2019-08-28 17:18:13
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Освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского спустя 15 месяцев заключения может стать одним из первых шагов к нормализации отношений Москвы и Киева. Также, несмотря на появившуюся в некоторых СМИ информацию о переносе даты, продолжается и подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной, сообщили «Известиям» в секретариате уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Источники «Известий», знакомые с ходом переговорного процесса, подчеркнули, что Кирилла Вышинского никогда не было и не будет в списках на обмен, а удерживаемые лица, которые вернутся на родину, прежде всего должны быть процессуально очищены.

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Киевский апелляционный суд изменил Кириллу Вышинскому меру пресечения с ареста на личное обязательство — журналист должен по первому требованию являться на заседания или к следователю. Вышинский подписал все необходимые документы и заверил, что будет участвовать в судебном процессе. Он рассказал, что после оглашения вердикта испытал настоящую радость, ведь «наконец-то суд принял справедливое решение». Главный редактор «РИА Новости Украина» вновь повторил, что не намерен участвовать в процессе обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Журналист собирается добиться снятия с него всех обвинений в суде. Сейчас ему вменяют госизмену и поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Журналисту до сих пор грозит до 15 лет лишения свободы.

Защита Кирилла Вышинского заявила «Известиям», что работа будет продолжаться до тех пор, пока обвинения с журналиста не будут сняты.

Между тем за его освобождением из-под стражи стоит политическое решение президента Украины Владимира Зеленского, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, таким образом украинский лидер готовится к встрече в «нормандском формате» и хочет показать себя человеком «гуманитарного толка».

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Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский перед заседанием апелляционного суда Киева

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский перед заседанием апелляционного суда Киева

Фото: РИА Новости
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— Мы тоже предлагали отпустить украинских моряков до суда по гарантии их участия в судебном процессе. Киев это отверг. В любом случае выход Вышинского на свободу — позитивный шаг. Но лучше было бы, чтобы с него вообще сняли все эти сфабрикованные обвинения, — сказал «Известиям» сенатор.

Он напомнил, что Киев в начале августа разрешил российскому самолету, следовавшему из Италии в РФ, осуществить пролет над своей территорией, поскольку была угроза катастрофы из-за погодных условий.

— Надеюсь, оба этих события — первые шаги для восстановления наших отношений. Они говорят о том, что процесс пошел, — добавил политик.

В Кремле решение украинского суда приветствовали, но от дальнейших оценок воздержались.

Выход на свободу Кирилла Вышинского был условием для возобновления работы в «нормандском формате», хотя это и не имеет напрямую отношения к конфликту в Донбассе, пояснил «Известиям» собеседник, близкий к переговорам.

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Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева

Фото: РИА Новости
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— Его освобождение из-под стражи хотя бы под личное обязательство — одно из первых условий для возвращения к диалогу с Киевом. При этом дело Вышинского не имеет никакого отношения к обмену удерживаемыми лицами. Он никогда не хотел участвовать в нем. Вышинский невиновен и не осужден. Его единственная цель — снятие с него всех обвинений, — добавил другой источник «Известий», знакомый с ситуацией.

Тем временем, очередное заседание Подольского районного суда Киева по делу Кирилла Вышинского назначено на 16 сентября. Как пояснил «Известиям» собеседник в украинских политических кругах, в этот день с журналиста могут снять обвинения, однако вопрос еще окончательно не решен.

Обмену быть

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В среду в СМИ появилась информация о переносе даты обмена заключенными между Москвой и Киевом. Однако в секретариате украинского омбудсмена Людмилы Денисовой заявили «Известиям», что не располагают такими данными, а работа в этом направлении продолжается. В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой не смогли предоставить комментарий.

— Дата обмена официально не была утверждена. Поэтому говорить о ее переносе — неправильно. Это довольно долгий процесс, требующий учета множества нюансов, — сказал собеседник «Известий», знакомый с ходом переговоров.

К тому же возвращение людей нельзя организовывать без соответствующих юридических решений, пояснил «Известиям» глава правления международной общественной организации «Гражданский союз» Армен Мартиросян, близкий к этому процессу.

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Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева

Фото: РИА Новости
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— Сейчас идет работа по юридической очистке этих людей. В СМИ появилась информация о том, что в обмене будут участвовать 24 украинских моряка. Но этого не может произойти по той простой причине, что по их делу суд еще не вынес решения. Без этого дальнейшие действия невозможны. Только когда им вынесут приговор, российский президент сможет их помиловать. В этом случае можно будет говорить об их возвращении на родину, — отметил эксперт.

Адвокат украинских моряков Николай Полозов ранее в беседе с «Известиями» отказался комментировать их возможное участие в обмене, чтобы не мешать «происходящим процессам».

Так или иначе, взаимодействие Москвы и Киева с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского активизировалось. О восстановлении сотрудничества или тенденциях к нормализации отношений говорить, конечно, пока рано. Тем не менее уже состоялось два телефонных разговора президентов по инициативе украинской стороны. И, как заявил недавно Владимир Путин, происходящее вызывает «осторожный оптимизм».

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