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В списке не значится: адвокат Вышинского не знает о его подключении к обмену

Несмотря на трудности возвращение россиян и украинцев состоится в ближайшее время
Фото: РИА Новости
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В списке не значится: адвокат Вышинского не знает о его подключении к обмену
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2019-08-29 15:47:59
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Защита Кирилла Вышинского не в курсе планов обменять его на Олега Сенцова. Адвокат Андрей Доманский заявил «Известиям», что главный редактор «РИА Новости Украина» собирается доказывать невиновность в суде и не намерен менять свою позицию. О возможности их обмена заговорили после освобождения Вышинского из-под стражи и появления информации об этапировании Сенцова в Москву. Между тем решение по изменению меры пресечения журналисту связано с прекращением политического давления на суд со стороны властей, считает его адвокат. Представитель защиты других задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин, полагает, что возвращению заключенных мешает отсутствие указа президента Владимира Зеленского о помиловании удерживаемых лиц.

Доказать невиновность

Защита Кирилла Вышинского добивалась его освобождения с 15 мая 2018 года, когда он был арестован по обвинению в госизмене. По этой статье редактору агентства «РИА Новости Украина» до сих пор грозит до 15 лет тюрьмы. Все попытки доказать абсурдность обвинений украинский суд во времена президента Петра Порошенко не хотел и слушать. Лишь 28 августа нынешнего года — за день до заседания нового созыва Верховной рады и официального ухода представителей старых властей — суд изменил меру пресечения с ареста на личное обязательство, не сняв обвинений. Выход журналиста на свободу связан с прекращением политического давления на суд, что дает все основания ждать окончательной победы Кирилла Вышинского в этом деле, считает сторона защиты.

обмен
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева

Фото: РИА Новости
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Согласование деталей обмена задержанными между Москвой и Киевом продолжается, но журналиста в списках не будет

— Будем идти к оправдательному приговору путем представления интересов и защиты прав Кирилла. Наша позиция сильная. Будем доказывать незаконность и безосновательность предъявленных ему обвинений. Последнее решение суда связано с законностью апелляционной жалобы. В данном случае мы уже видим, что из дела уходит политическая нотка, а также политическое давление на суд. Дальше всё должно пройти в соответствии с буквой и духом закона, — заверил «Известия» адвокат Андрей Доманский.

При этом окончательное и официальное решение по этому делу вряд ли будет принято до 16 сентября. На это число назначено следующее заседание, а речи о переносе слушания пока не идет.

— Даже если генеральная прокуратура отзовет свой обвинительный акт, заседание всё равно потребуется. Не думаю, что оно будет перенесено на более ранний срок, — сказал адвокат журналиста.

Пока Кирилл Вышинский ожидал решения по изменению меры пресечения, а также после выхода на свободу, собравшиеся в зале суда журналисты наперебой пытались выведать у него «планы на обмен». Некоторые чуть ли не обвиняли главного редактора «РИА Новости Украина» в том, что якобы из-за него задерживается возвращение россиян и украинцев на родину. Кирилл Вышинский в который раз повторил: он участвовать в обмене не собирается, а его единственная цель — доказать свою невиновность.

Обмену быть

Между тем, пресс-секретарь теперь уже экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко выложила в Facebook якобы согласие Кирилла Вышинского на участие в обмене. Впрочем, спустя час пост был удалён. Тем не менее, в СМИ появилась информация, что из колонии Лабытнаги в Москву для обмена был доставлен режиссер Олег Сенцов, пытавшийся совершить теракт в Крыму и осуждённый в России на 20 лет. По словам собеседника «Известий», знакомого с ситуацией, Киев действительно хотел бы обставить дело таким образом, чтобы всё выглядело, будто Кирилла Вышинского меняют на Олега Сенцова. Однако в Москве, как и прежде, не хотят подавать возможное возвращение журналиста и режиссера домой как взаимный обмен. При этом отпустить украинца на родину в Москве готовы.

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Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора

Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Возврату подлежат: Москва и Киев могут провести обмен в ближайшие дни
Журналист Кирилл Вышинский останется вне списков удерживаемых лиц и будет отстаивать свою невиновность в суде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении со СМИ отказался комментировать данную тему. Он вновь поприветствовал освобождение Кирилла Вышинского и лишь подтвердил, что «имеют место определенные контакты» по проблеме в целом.

Адвокат Андрей Доманский заявил «Известиям», что ничего не знает о планах подключить Кирилла Вышинского к обмену, и заверил, что позиция его подзащитного не поменялась. Он также отметил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию».

Тем временем адвокат троих россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефёдова Валентин Рыбин сказал «Известиям», что, несмотря на некоторые трудности, обмен всё равно должен состояться в ближайшее время. По его словам, основная загвоздка — отсутствие указа президента Владимира Зеленского о помиловании.

— Пока все юридические формальности не будут завершены, ничего не произойдет. По состоянию на 29 августа в пятницу, 30 числа, обмен маловероятен. Всё зависит от президента Зеленского — как будет указ о помиловании, — пояснил он.

Правозащитник также отметил, что формула «33 на 33» была изначально, но сейчас всё поменялось и конкретное число участников до сих пор не утверждено. Валентин Рыбин отказался рассказывать, где и каким образом состоится обмен, сославшись на «строжайшую тайну».

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Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы

Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Освобождение Вышинского связали с возобновлением «нормандского формата»

За скобками пока остаются 24 украинских моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе к конце ноября 2018 года. Тогда два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили границу РФ в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В итоге украинские корабли были задержаны, трое моряков получили легкие ранения. Все 24 человека на борту — 22 моряка и двое сотрудников СБУ — были арестованы по обвинению в нарушении госграницы. Арест украинцев позволил бывшему президенту ввести в стране режим ЧП, поставив под угрозу проведение выборов.

По словам собеседника «Известий», близкого к переговорам Москвы и Киева, пока суд не вынесет решения по морякам, их участие в обмене невозможно. При этом адвокат украинцев Николай Полозов ранее отказался комментировать эту тему, чтобы «не навредить происходящим процессам».

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