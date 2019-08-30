В списке не значится: адвокат Вышинского не знает о его подключении к обмену

Защита Кирилла Вышинского не в курсе планов обменять его на Олега Сенцова. Адвокат Андрей Доманский заявил «Известиям», что главный редактор «РИА Новости Украина» собирается доказывать невиновность в суде и не намерен менять свою позицию. О возможности их обмена заговорили после освобождения Вышинского из-под стражи и появления информации об этапировании Сенцова в Москву . Между тем решение по изменению меры пресечения журналисту связано с прекращением политического давления на суд со стороны властей, считает его адвокат. Представитель защиты других задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин, полагает, что возвращению заключенных мешает отсутствие указа президента Владимира Зеленского о помиловании удерживаемых лиц.

Доказать невиновность

Защита Кирилла Вышинского добивалась его освобождения с 15 мая 2018 года, когда он был арестован по обвинению в госизмене. По этой статье редактору агентства «РИА Новости Украина» до сих пор грозит до 15 лет тюрьмы. Все попытки доказать абсурдность обвинений украинский суд во времена президента Петра Порошенко не хотел и слушать. Лишь 28 августа нынешнего года — за день до заседания нового созыва Верховной рады и официального ухода представителей старых властей — суд изменил меру пресечения с ареста на личное обязательство, не сняв обвинени й. Выход журналиста на свободу связан с прекращением политического давления на суд, что дает все основания ждать окончательной победы Кирилла Вышинского в этом деле, считает сторона защиты.

обмен Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева Фото: РИА Новости

— Будем идти к оправдательному приговору путем представления интересов и защиты прав Кирилла. Наша позиция сильная. Будем доказывать незаконность и безосновательность предъявленных ему обвинений. Последнее решение суда связано с законностью апелляционной жалобы. В данном случае мы уже видим, что из дела уходит политическая нотка, а также политическое давление на суд. Дальше всё должно пройти в соответствии с буквой и духом закона , — заверил «Известия» адвокат Андрей Доманский.

При этом окончательное и официальное решение по этому делу вряд ли будет принято до 16 сентября. На это число назначено следующее заседание, а речи о переносе слушания пока не идет.

— Даже если генеральная прокуратура отзовет свой обвинительный акт, заседание всё равно потребуется. Не думаю, что оно будет перенесено на более ранний срок, — сказал адвокат журналиста.

Пока Кирилл Вышинский ожидал решения по изменению меры пресечения, а также после выхода на свободу, собравшиеся в зале суда журналисты наперебой пытались выведать у него «планы на обмен». Некоторые чуть ли не обвиняли главного редактора «РИА Новости Украина» в том, что якобы из-за него задерживается возвращение россиян и украинцев на родину. Кирилл Вышинский в который раз повторил: он участвовать в обмене не собирается, а его единственная цель — доказать свою невиновность.

Обмену быть

Между тем, пресс-секретарь теперь уже экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко выложила в Facebook якобы согласие Кирилла Вышинского на участие в обмене. Впрочем, спустя час пост был удалён. Тем не менее, в СМИ появилась информация, что из колонии Лабытнаги в Москву для обмена был доставлен режиссер Олег Сенцов, пытавшийся совершить теракт в Крыму и осуждённый в России на 20 лет. По словам собеседника «Известий», знакомого с ситуацией, Киев действительно хотел бы обставить дело таким образом, чтобы всё выглядело, будто Кирилла Вышинского меняют на Олега Сенцова. Однако в Москве, как и прежде, не хотят подавать возможное возвращение журналиста и режиссера домой как взаимный обмен. При этом отпустить украинца на родину в Москве готовы.

обмен Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении со СМИ отказался комментировать данную тему. Он вновь поприветствовал освобождение Кирилла Вышинского и лишь подтвердил, что «имеют место определенные контакты» по проблеме в целом.

Адвокат Андрей Доманский заявил «Известиям», что ничего не знает о планах подключить Кирилла Вышинского к обмену, и заверил, что позиция его подзащитного не поменялась . Он также отметил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию».

Тем временем адвокат троих россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефёдова Валентин Рыбин сказал «Известиям», что, несмотря на некоторые трудности, обмен всё равно должен состояться в ближайшее время. По его словам, основная загвоздка — отсутствие указа президента Владимира Зеленского о помиловании.

— Пока все юридические формальности не будут завершены, ничего не произойдет. По состоянию на 29 августа в пятницу, 30 числа, обмен маловероятен. Всё зависит от президента Зеленского — как будет указ о помиловании, — пояснил он.

Правозащитник также отметил, что формула «33 на 33» была изначально, но сейчас всё поменялось и конкретное число участников до сих пор не утверждено. Валентин Рыбин отказался рассказывать, где и каким образом состоится обмен, сославшись на «строжайшую тайну».

обмен Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За скобками пока остаются 24 украинских моряка , задержанных в результате инцидента в Керченском проливе к конце ноября 2018 года. Тогда два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили границу РФ в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В итоге украинские корабли были задержаны, трое моряков получили легкие ранения. Все 24 человека на борту — 22 моряка и двое сотрудников СБУ — были арестованы по обвинению в нарушении госграницы. Арест украинцев позволил бывшему президенту ввести в стране режим ЧП, поставив под угрозу проведение выборов.

По словам собеседника «Известий», близкого к переговорам Москвы и Киева, пока суд не вынесет решения по морякам, их участие в обмене невозможно. При этом адвокат украинцев Николай Полозов ранее отказался комментировать эту тему, чтобы «не навредить происходящим процессам».