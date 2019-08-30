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На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны». Об этом со ссылкой на издание «Украинская правда» пишет «РИА Новости».

Ранее новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Анну Исламову также завил о начале обмена пленным между Украиной и Россией.

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«Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», — говорится в сообщении в Facebook.

Агентство УНИАН со ссылкой на Telegram-каналы также пишет, что обмен состоялся, а президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент выезжает в аэропорт Жуляны, куда должен прибыть самолет с обмененными.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

Предполагалось, что обмен произойдет 28–29 августа. Однако даты опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин. По словам последнего, даты уже назначены, однако обмену препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».

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