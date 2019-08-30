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Адвокат прокомментировал возможный обмен Вышинского на Сенцова

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Защита Кирилла Вышинского не в курсе планов обменять его на Олега Сенцова. Адвокат Андрей Доманский заявил «Известиям», что главный редактор «РИА Новости Украина» собирается доказывать невиновность в суде и не намерен менять свою позицию.

«Будем идти к оправдательному приговору путем представления интересов и защиты прав Кирилла. Наша позиция сильная. Будем доказывать незаконность и безосновательность предъявленных ему обвинений», — сказал Доманский.

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Выход журналиста на свободу связан с прекращением политического давления на суд, что дает все основания ждать окончательной победы в этом деле, считает сторона защиты.

«Последнее решение суда связано с законностью апелляционной жалобы. В данном случае мы уже видим, что из дела уходит политическая нотка, а также политическое давление на суд. Дальше всё должно пройти в соответствии с буквой и духом закона», — добавил адвокат.

При этом окончательное и официальное решение по этому делу вряд ли будет принято до 16 сентября. На это число назначено следующее заседание, а речи о переносе слушания пока не идет.

«Даже если генеральная прокуратура отзовет свой обвинительный акт, заседание всё равно потребуется. Не думаю, что оно будет перенесено на более ранний срок», — резюмировал Доманский.

Тем временем Валентин Рыбин, адвокат троих задержанных на Украине россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова сказал «Известиям», что, несмотря на некоторые трудности, обмен всё равно должен состояться в ближайшее время.

По его словам, основная загвоздка — отсутствие указа президента Владимира Зеленского о помиловании. Правозащитник также отметил, что изначально была формула обмена «33 на 33», но сейчас всё поменялось и конкретное число участников до сих пор не утверждено.

Подробнее — в материале «Известий»:

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