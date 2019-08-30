Адвокат опроверг перемещения удерживаемых Москвой украинцев

Все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене между Россией и Украиной, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения. Об этом 30 августа заявил адвокат Валентин Рыбин.

Таким образом, он опроверг информацию о том, что самолет с удерживаемыми Москвой украинцами вылетел в Киев и якобы приземлился там в 05:00 мск.

«По состоянию на сегодня на утро я в Полтаве по дороге в Днепропетровск, никто никуда не летит. Все граждане РФ и Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто — в местах предварительного заключения либо отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал», — сообщил он на своей странице в Facebook,

Рыбин призвал не вестись на фейковую информацию и набраться терпения. Также адвокат добавил, что президент Украины Владимир Зеленский еще не помиловал удерживаемых Киевом россиян, что необходимо для процедуры обмена, пишет «РИА Новости». Ранее Рыбин допускал, что украинский лидер помилует Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова.

По словам адвоката Ильи Новикова, который представляет интересы осужденного в России украинца Николая Карпюка, вопрос обмена может быть решен 30 августа, передает ТАСС.

Информацию о завершении процедуры обмена опровергли и в Киеве. В офисе президента Владимира Зеленского призвали не верить «источникам» и не играть «с эмоциями общества». Переговорный процесс продолжается.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб. Лайнер якобы должен был прибыть в аэропорт «Жуляны».

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен. Рыбин ранее утверждал, что процедуре препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».