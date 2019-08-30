Киев опроверг завершение обмена заключенными с Россией

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли завершение обмена заключенными с Россией. Представители главы государства призвали журналистов не верить «источникам» и проверять информацию перед публикацией.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности», — говорится в telegram-канале офиса в пятницу, 30 августа.

В сообщении отмечается, что подобный «информационный хаос» из-за непроверенной информации возникает уже не в первый раз.

«Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда завершится взаимное освобождение удерживаемых лиц, офис президента Украины сообщит об этом на официальных каналах», — добавляется в сообщении.

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская уточнила, что процесс переговоров по обмену сложный и он продолжается. Она также призвала журналистов не распространять непроверенную информацию.

«Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Держим кулаки», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Анну Исламову завил о якобы начале обмена заключенными между Украиной и Россией. В сообщении говорилось, что в Киев летят задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, кинорежиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб.

По данным издания «Украинская правда», самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, должен был прибыть в киевский аэропорт «Жуляны». Официального подтверждения данной информации нет.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

Предполагалось, что обмен произойдет 28–29 августа. Однако даты опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин. По словам последнего, даты уже назначены, однако обмену препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».