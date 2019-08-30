Экс-генпрокурор Украины год заставлял себя ходить на работу
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что последний год «заставлял себя ходить на работу».
Он отметил, что несовершенство законе не позволило ему достичь больших результатов, хотя он и считает работу на посту генпрокурора успешной, пишет «РИА Новости».
Также он отметил, что намерен заняться своим здоровьем, готовиться к 55-й годовщине дня своего рождения. Также он думает организовать фонд поддержки украинской книги.
29 августа Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению главы государства Владимира Зеленского.
Ранее в тот же день пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Луценко написал заявление об отставке с поста на имя президента страны.
Луценко говорил о намерении покинуть пост в начале августа — написать заявление он обещал с началом работы Верховной рады девятого созыва, которая приняла присягу ранее 29 августа. После отставки он планировал заняться здоровьем, сообщает «Новое время».
Кроме того, Зеленский неоднократно вносил в парламент представление об увольнении Луценко, однако рада предыдущего созыва отказывалась утверждать его отставку.