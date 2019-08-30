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Экс-генпрокурор Украины год заставлял себя ходить на работу

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что последний год «заставлял себя ходить на работу».

Он отметил, что несовершенство законе не позволило ему достичь больших результатов, хотя он и считает работу на посту генпрокурора успешной, пишет «РИА Новости».

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Также он отметил, что намерен заняться своим здоровьем, готовиться к 55-й годовщине дня своего рождения. Также он думает организовать фонд поддержки украинской книги.

29 августа Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению главы государства Владимира Зеленского.

Ранее в тот же день пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Луценко написал заявление об отставке с поста на имя президента страны.

Луценко говорил о намерении покинуть пост в начале августа — написать заявление он обещал с началом работы Верховной рады девятого созыва, которая приняла присягу ранее 29 августа. После отставки он планировал заняться здоровьем, сообщает «Новое время».

Кроме того, Зеленский неоднократно вносил в парламент представление об увольнении Луценко, однако рада предыдущего созыва отказывалась утверждать его отставку.

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