Генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в отставку

Юрий Луценко написал заявление об отставке с поста генерального прокурора Украины. Об этом 29 августа сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

«Юрий Луценко написал заявление на имя президента [Украины Владимира] Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора», — написала она на своей странице в Facebook.

Сам Луценко признался, что после написания заявления почувствовал облегчение, так как работа на этой должности отнимала у него много сил.

«У меня ощущение облегчения, потому что работа генерального прокурора 24 часа в сутки, из них не менее 10-12 рабочих с максимальной ответственностью за страну. Прошу прощения за пафос, но я сделал все что мог ради того, чтобы Генеральная прокуратура перестала быть символом политических расправ», — цитирует его сайт «Комсомольская правда в Украине».

Луценко говорил о намерении покинуть пост в начале августа — написать заявление он обещал с началом работы Верховной рады девятого созыва, которая приняла присягу ранее 29 августа. После отставки он планировал заняться здоровьем, сообщает «Новое время».

Кроме того, Зеленский неоднократно вносил в парламент представление об увольнении Луценко, однако Рада предыдущего созыва отказывалась утверждать его отставку. Среди кандидатов на пост генпрокурора украинский лидер не раз называл заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку, пишет «Газета.ру».

Согласно украинским законам, генпрокурор назначается на должность и освобождается президентом страны по согласию Верховной рады. Луценко занял данный пост 12 мая 2016 года. Перед его назначением Верховная рада вносила изменения в законодательство, позволяющие утверждать на эту должность лиц без юридического образования и опыта работы.

До прихода на пост главы Генпрокуратуры Луценко занимал кресло министра внутренних дел, а также трижды был народным депутатом.