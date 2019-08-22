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Генпрокурор Украины обиделся на «сальные» шутки о Тимошенко

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко 21 августа раскритиковал шутки над экс-премьером страны и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в юмористическом «Квартал 95».

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По его словам, комики неуместно шутили над Тимошенко в то время, когда она сидела в тюрьме за подделку документов.

«К ней можно по-разному относиться, но когда женщина-политик сидит в тюрьме, шутить так сально, с моей точки зрения, является неприемлемым. Я об этом так и сказал», — цитирует украинского Генпрокурара «РИА Новости».

Однако шутки о себе Луценко не возмутили. Он поделился, что во время просмотра юмористических программ часто смеялся.

Юлию Тимошенко дважды пытались лишить свободы. Так, в 2001 году она была врестована за то, что ее компания ЕЭСУ якобы в 1995—1997 годах осуществляла «контрабанду российского газа на Украину». Однако она провела в СИЗО чуть более месяца, после чего обвинения в ее адрес признали несостоятельными.

В 2010 году в отношении политика возбудили сразу несколько уголовных дел по так называемому «газовому делу». После чего она пробыла в тюрьме с 2011 по 2014 год.

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