Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского

В Сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского.

На видеозаписи, которую 19 августа разместил журналист Александр Гончаров, украинский лидер вместе со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху возвращается из Бабьего Яра. Автомобили политиков сопровождали более двух десятков машин охраны.

Один из пользователей задался вопросом, где же велосипед президента. Таким образом он намекнул на обещание Зеленского отказаться от кортежей в пользу двухколесного средства передвижения. Другие отметили чрезмерные «понты» и заявили, что Зеленский предстал перед украинцами как настоящий «слуга народа».

Ранее, 19 августа, украинцы осудили жену Нетаньяху, бросившую на землю кусок каравая, которым чету встречали в аэропорту. Многие посчитали, что такой жест задел не только принимающую сторону, но и самого главу израильского правительства.