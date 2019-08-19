Офис Зеленского отреагировал на отказ жены Нетаньяху попробовать каравай

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали поступок супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сары, которая по прилете в Киев бросила на землю кусок каравая, которым чету встречали в аэропорту.

«Ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT», — написала на своей стране в Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что Сара Нетаньяху бросила кусок каравая неумышленно и не хотела проявить неуважение.

Ранее 19 августа в Сети появилось видео из аэропорта Киева. На кадрах видно, что Биньямина Нетаньяху с супругой встречали девушки в украинских нарядах, которые держали в руках каравай с солью. Глава правительства Израиля, уже знакомый с такой традицией, отломил кусок каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, которая просто бросила его на землю.

Издание Ynet уточняло, что проблемы начались еще в израильском аэропорту перед полетом в Киев. По данным журналистов, Сара Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке в лайнер. После этого глава экипажа был вынужден обратиться к ней лично.

«Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного полета», — сказал командир.

Это первый визит Биньямина Нетаньяху в Киев за последние 20 лет. Утром 19 августа он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. Израильский премьер ранее сообщал, что планируется обсудить вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами», в том числе создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Также политики почтят память жертв трагедии в Бабьем Яре, где в 1941 году войсками нацистской Германии и украинскими коллаборационистами были массово казнены евреи и другие советские граждане и военнопленные. Всего было расстреляно более 100 тыс. человек.

Визит намечен на период с 18 по 20 августа — примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР.