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В пресс-службе Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент Украины Владимир Зеленский проведет 19 августа переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках его официального визита в Киев. Об этом в среду, 14 августа, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Кроме того, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху почтят память жертв трагедии в Бабьем Яре», — говорится в заявлении.

Визит станет первым за 20 лет, уточняет RT.

Ранее в этот же день местные СМИ передавали, что Нетаньяху собирается посетить Украину 18–19 августа.

В начале июля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой правительства Израиля. Инициатором диалога стала израильская сторона. В ходе беседы российский лидер пригласил Нетаньяху в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в 2020 году.

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