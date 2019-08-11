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СМИ узнали о предстоящем визите израильского премьера в Киев

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Фото: TASS/Zuma
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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Киев 18–19 августа. Поездка на Украину станет первой для него за два десятка лет.

По данным УНИАН, отвечая на вопросы журналистов о возможном посредничестве между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, Нетаньяху отметил, что «не может сказать, что хорошо знает их проблемы».

В начале июля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой правительства Израиля. Инициатором диалога стала израильская сторона. В ходе беседы российский лидер пригласил Нетаньяху в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в 2020 году.

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