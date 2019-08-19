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Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

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Фото: Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать Голодомор 1932-1933 гг актом геноцида украинского народа. Об этом он заявил в понедельник, 19 августа, в ходе встречи с Нетаньяху в Киеве.

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«Наши народы пережили все трагедии новейшей истории — Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. (...) Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа», — приводит его слова «РИА Новости».

Украинский лидер также отметил, что в ходе встречи договорился с Нетаньяху решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль. Он подчеркнул, что граждане Израиля и Украины должны максимально использовать преимущества безвизового режима.

На брифинге после встречи Зеленский заявил, что Киев ожидает от Израиля ратификации соглашения о зоне свободной торговли. По его словам, украинская сторона рассчитывает на начало работы по расширению этой зоны.

Это первый визит Биньямина Нетаньяху в Киев за последние 20 лет. Его встреча с Зеленским прошла утром 19 августа в Мариинском дворце.

Также политики почтят память жертв трагедии в Бабьем Яре, где в 1941 году войсками нацистской Германии и украинскими коллаборационистами были массово казнены евреи и другие советские граждане и военнопленные. Всего было расстреляно более 100 тыс. человек.

Визит намечен на период с 18 по 20 августа — примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР.

В начале 1930-х годов массовый голод повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек) на территории СССР, в частности на Украине. В 2006 году Верховная рада приняла закон, установивший понятие «Голодомор» как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.

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