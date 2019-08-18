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Украина выдала Израилю сбежавшего «короля наркоинтернета»

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Фото: facebook.com/Amos Dov Silver
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Украина экстрадировала в Израиль сбежавшего основателя крупнейшей сети по распространению наркотиков в интернете Амоса Дова Сильвера. Об этом 18 августа сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

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«Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь», — отметила она в Twitter.

Выданный Израилю мужчина основал международную онлайн-сеть по распространению марихуаны, он — гражданин США и Израиля.

Весной обвиняемого арестовали в Киеве по запросу Израиля, 11 июля Сильвер был отпущен из киевского СИЗО под домашний арест, а в минувшую пятницу сбежал в ходе экстрадиции в аэропорту Борисполь.

Накануне сотрудники службы безопасности Украины задержали его в городе Умань Черкасской области. Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.

Ранее украинские СМИ рассказали о рецидивисте-рекордсмене по количеству полученных приговоров.

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