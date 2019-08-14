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Украинский рецидивист установил национальный рекорд по числу судимостей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Житель Одесской области, который две трети своей жизни отсидел в тюрьме, установил рекорд по количеству полученных приговоров. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины» в среду, 14 августа.

«Житель села Мироны Балтского района Одесской области за последние 46 лет был осужден 21 раз. Каждым из приговоров ему была назначена реальная мера наказания», — сказано в сообщении.

Как отмечает УНИАН, фигурант — уроженец грузинского города Цхалтубо, гражданин Украины, нигде не работает. Впервые он был осужден в 1973 году на пять лет военным трибуналом за дезертирство и мошенничество, когда проходил срочную военную службу.

В последний раз приговор ему вынес Балтский районный суд Одесской области 9 августа 2019 года. Мужчину признали виновным в краже денег из машины, незаконном ношении огнестрельного оружия и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Ранее в июле бывший офицер СБУ раскрыл расположение тайных украинских тюрем. По его словам, между собой силовики называют их библиотеками.

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