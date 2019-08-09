В «Крестах–2» проверят факты нарушения закона

В руководстве ФСИН сообщили о множестве нарушений в «Крестах-2». Поводом для проверки стали фото и видео пыток заключенных, появившиеся в интернете. Руководство ФСИН начало разбираться. Результаты проверки показали: в одной из камер произошла жестокая драка. Кроме того, по данным федеральной службы исполнения наказаний, администрация СИЗО нарушала закон. Сотрудники «Крестов» подсаживали к преступникам несудимых. Все материалы, собранные ФСИН, передадут в прокуратуру и СК.